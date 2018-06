Luxemburg erstreitet einen Kompromiss

Artikel per Mail weiterempfehlen

Luxemburg muss Grenzgängern, die ihre Stelle in Luxemburg verloren haben künftig Arbeitslosengeld bezahlen. Das ist ein harter Schlag für Arbeitsminister Nicolas Schmidt, der sich bis zuletzt gegen den Vorstoß der EU-Kommission gewehrt hat (L’essentiel berichtete).

«Wir müssen dann fast 30.000 Arbeitssuchende betreuen, heute sind es zwischen 15.000 und 16.000», sagt Schmidt. «Das ist ein quantitativer und ein qualitativer Sprung, den Luxemburg in zwei Jahren nicht schaffen wird». Genau so lange haben alle europäischen Länder nun Zeit, um Arbeitslose, die in Luxemburg beschäftigt waren, zu entschädigen. Zumindest das konnte Schmidt erreichen.

Während dieses Zeitraums erstatte Luxemburg dem Wohnsitzland des Arbeitslosen fünf Monate Arbeitslosengeld. «Wenigstens muss sich Luxemburg nicht um die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt kümmern», sagt Schmidt. Das ist nach wie vor Sache des Wohnsitzlandes. Doch noch ist die Regelung keine beschlossene Sache. Nicolas Schmidt wird sich wohl weiter dafür einsetzen, dass die Regelung zugunsten Luxemburgs abgeändert wird – oder gar nicht erst verabschiedet wird. In Deutschland hat er dafür einen mächtigen Verbündeten an seiner Seite.

(Patrick Théry/L'essentiel)