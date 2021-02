Kommt zum Weltkrebstag ins Team «L'essentiel»

Am 4. Februar ist Weltkrebstag, der perfekte Tag also, um sich bei unserer Solidaritätsaktion für Krebspatienten zu beteiligen. L'essentiel ist auch 2021 wieder Partner vom Spendenlauf «Relais pour la Vie», der von der Fondation Cancer des Großherzogtums organisiert wird.

Auch und gerade zur aktuellen Zeit benötigen die Kranken unsere Unterstützung, denn der Krebs macht auch vor Corona nicht Halt. Deshalb findet der Spendenlauf auch in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen statt: Am 27. und 28. März, in virtueller Form.

Ihr könnt euch dem L'essentiel-Team anschließen und an einem Ort eurer Wahl laufen, spazieren oder Rad fahren. Ob im Wald, in der Nachbarschaft oder einfach zur Schule – ihr könnt wo und so lange unterwegs sein, wie ihr möchtet, um am Ende des Wochenendes gemeinsam mit dem Team auf 24 Stunden zu kommen.

Um Teil des L'essentiel-Teams zu werden, füllt ihr einfach das untenstehende Formular aus (die Anzahl der Teilnehmer pro Team ist unbegrenzt).

Am 8. März erhalten alle registrierten Teilnehmer eine Einladungs-E-Mail von L'essentiel, damit die Anmeldungen nochmal bestätigt und die Gebühr von 15 Euro pro Person bezahlt werden können. Die Anmeldegebühr fließt in die Krebsstiftung.

Natürlich könnt ihr auch als Einzelperson die Krebsstiftung weiterhin unterstützen, indem ihr direkt auf der Website spendet.

(L'essentiel)