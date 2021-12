Sam Tanson positiv auf Corona getestet

Corona-Fall in der Regierung: Justiz- und Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng) ist am Donnerstagmorgen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt ihr Ministerium am Dienstagmittag mit. Demnach befindet sich die 44-jährige Ministerin derzeit ohnehin wegen eines Corona-Falls im engsten Familienkreis in Selbstisolation. Ihre Amtsgeschäfte führt Tanson, wie schon vor dem positiven Test, aus dem Homeoffice weiter.

Gemäß den Bestimmungen der Santé muss Tanson bis auf Weiteres in Isolation bleiben. Die Ministerin leide unter leichten Covid-Symptomen. Die Grünen-Politikerin ist nach Ministeriumsangaben zweifach geimpft, ihre zweite Dosis erhielt sie demnach bereits am 1. Juli.

(L'essentiel)