«Vor uns liegen noch einige kritische Monate»

Die gesundheitliche Lage, in der sich das Großherzogtum derzeit befindet, gibt nicht nur Anlass zur Sorge, sondern auch zu Hoffnung. Auch Gesundheitsministerin Paulette Lenert blickt mit gemischten Gefühlen auf die aktuelle Situation. «Es gibt zurzeit in Luxemburg und der Großregion viele Unbekannte und das ist besorgniserregend», sagt die LSAP-Politikerin im Gespräch mit L'essentiel. Besonders gefährlich seien die neuen Mutanten des Coronavirus: «Wir können noch nicht sagen, was die britische Variante hierzulande auslösen wird. Aber wir sehen, welchen Schaden sie in anderen Ländern auslöst.» Sollte die Variante in Luxemburg einen dominanten Charakter annehmen, werde das in den kommenden zwei bis drei Wochen der Fall sein. «Das Contact-Tracing funktioniert wieder sehr gut. Aber wir wissen nicht, inwiefern wir damit ein exponentielles Wachstum aufhalten können», sagt Lenert.

Allerdings seien die Vorzeichen hierzulande andere, als beispielsweise in Irland, das mit größer Härte von der Mutation getroffen wurde: «Wir hatten über die Feiertage strenge Maßnahmen und haben sie bis jetzt beibehalten. Irland hatte vor Weihnachten gelockert. Außerdem ist die Lage in unseren Krankenhäusern stabil», erklärt die Gesundheitsministerin.

« Warum sollte es Luxemburg schlechter gehen? »

Ihre Hoffnung setzt Lenert in die Impfkampagne. «Kurzfristig kann uns die Impfung aber nicht helfen. Bis die erhoffte Wirkung eintritt, wird noch viel Zeit vergehen. Vor uns liegen noch einige sehr kritische Wochen und Monate», so Lenert weiter.

Trotz der Lieferengpässe ist sich die Gesundheitsministerin sicher, dass die Produzenten alles daran setzen, die Lage zu verbessern: «Wir werden die notwendigen Lieferungen bekommen, auch wenn zu Beginn nicht alles glatt gelaufen ist.» Warum also keine feste Zusage, dass alle Luxemburger bis September ein Impfangebot erhalten? Frankreich und Deutschland haben dieses Versprechen bereits gegeben. «Auch hier gibt es noch zu viele Unbekannte. Frankreich und Deutschland haben viele Termine absagen müssen. Für die Moral halte ich es für denkbar schlecht, ein solches Versprechen am Ende nicht einhalten zu können. Deshalb bleibe ich lieber ehrlich und sage: Mehr wissen wir im Moment nicht. Ich hoffe, dass wir bis zum Ende des Sommers einen Großteil der Bevölkerung geimpft haben werden. Wir bekommen den gleichen Anteil der Impfdosen wie alle anderen EU-Länder auch. Warum sollte es Luxemburg also schlechter gehen?

(Nicolas Martin/ L'essentiel)