EU-​​Patienten sollen Daten übermitteln können

Nach den Pilotländern Finnland und Estland tritt auch Luxemburg dem europäischen Programm «CEF eHDSI» bei, das den grenzüberschreitenden elektronischen Austausch von Gesundheitsinformationen ermöglicht. Ein EU-Bürger, der während seines Aufenthalts im Großherzogtum zum Arzt gehen muss, kann nun beantragen, dass seine Patientenakte an den Arzt weitergeleitet wird. Das soll zu einer besseren Patientenversorgung beigetragen und eine sichere und qualitativ hochwertige Versorgung über Ländergrenzen hinweg erleichtert werden.

Finnland und Estland sind die beiden ersten Länder, die im Januar 2019 den grenzüberschreitenden Austausch von E-Rezepten und E-Patientenakten eingeführt haben. Seit dem Start am 21. Januar bis zum 5. Juni wurde zwischen den beiden Ländern mehr als 4700 E-Rezepte und mehr als 2100 E-Patientenakten ausgetauscht.

«Indem wichtige Gesundheitsinformationen den Ärzten und Apothekern des jeweiligen europäischen Landes zur Verfügung gestellt werden, wird ihnen ermöglicht, die Behandlung so effektiv wie möglich anzupassen, medizinische Fehler zu reduzieren und so zur Sicherheit des Patienten beizutragen», sagt eSanté. Die Agentur genießt in Luxemburg ein Ansehen als sicheres, technisches Portal, das für die Durchführung dieses Austauschs verantwortlich ist. Die Dokumente werden in der Amtssprache des Landes, in dem die Aufnahme erfolgt und in der Sprache des Heimatlandes des Patienten bereitgestellt, so sollen mögliche Sprachbarrieren vermieden werden.

Einführung der E-Patientenakte und des E-Rezepts

Zunächst sei für Patienten aus der Tschechischen Republik eine elektronische Übertragung der Patientendaten vorgesehen. Ab Juli soll es dann für Portugal und Malta eingeführt werden. Danach soll das Verfahren auf Bürger aus anderen Mitgliedsstaaten ausgeweitet werden, darunter Frankreich, Belgien und Deutschland. Der grenzüberschreitende e-santé-Dienst ist Teil der schrittweisen Einführung des elektronischen Austauschs von der Patientenakte und dem E-Rezept.

Ab 2020 will die Agence eSanté somit zwei weitere Maßnahmen aktivieren: das elektronische Versenden der Patientenakten eines luxemburgischen Versicherten an den Arzt, den er im Ausland konsultiert, und die Versendung eines von einem luxemburgischen Arzt verschriebenen, elektronischen Rezepts an eine Apotheke in einem anderen europäischen Land.

(Olivier Loyens/L'essentiel)