Polizei ermittelt nach Straftaten in Schifflingen

In der Nacht von Sonntag auf Montag war es in Schifflingen besonders unruhig, wie die großherzogliche Polizei mitteilte. Gegen 4.50 Uhr morgens wurde ein brennender Lieferwagen auf einem Parkplatz, in der Nähe des Stadions in der Rue Denis Netgen, gemeldet. Die Feuerwehr war vor Ort und konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen.

Die Polizei stellte fest, dass zwei weitere Fahrzeuge mit Graffiti beschmiert worden waren und dass bei einem der Fahrzeuge eine Scheibe eingeschlagen worden war. Außerdem wurden das Radio und ein Feuerlöscher aus einem anderen unverschlossenen Lieferwagen gestohlen. Es wurde umgehend eine Fahndung durch mehrere Polizeistreifen eingeleitet, um den oder die Verdächtigen zu finden. Bislang verlief diese erfolglos.

Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall informiert und hat die Kriminalpolizei angewiesen, eine Untersuchung einzuleiten. Zeugen können sich bei der Polizei Esch/Alzette unter der Telefonnummer (+352) 244 501000 oder per E-Mail (police.esch@police.etat.lu) melden.

(pp/L'essentiel)