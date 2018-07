Polizei sucht nach vermisstem 12-​​Jährigen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Polizei sucht nach dem 12-Jährigen Victor Alexandro Rijo Feliciano. Zuletzt wurde der Junge am 23. Juni 2018 gegen 10 Uhr in Luxemburg-Stadt in der Rue André Duscher sowie gegen 16 Uhr auf dem Jahrmarkt im Bahnhofsviertel gesehen.

Zur Beschreibung: Der Junge ist 1,68 Meter groß, besitzt eine schlanke Statur sowie dunkle Haare, die an beiden Kopfseiten abrasiert sind. Er war in einem schwarz-weiß gepunkteten T-Shirt, einer löchrigen Jeanshose und Sneakers gekleidet. Gebürtig kommt der Junge aus der Dominikanischen Republik.

Die Polizei bittem um Hinweise an den Notruf 113.

(L'essentiel)