Neue Taxiapp geht in Luxemburg an den Start

Wer in Luxemburg ein Taxi rufen will, hat ab dem heutigen Donnerstag neue Möglichkeiten. «Mit der Anwendung taxiapp.lu können Taxis mit wenigen Klicks gebucht werden. Außerdem können Kunden den Standort der Fahrer in Echtzeit verfolgen», erklären die stellvertrendenden Geschäftsführer des Unternahmens, Michele Lovece und Renzo Bellanima.

Dass ein solcher Bedarf im Großherzogtum trotz des bisherigen Angebots besteht, da sind sich die beiden Unternehmer sicher: «Wir haben eine Marktforschung durchgeführt und festgestellt, dass die Nachfrage – besonders im Hinblick auf niedrigere Preise – groß ist. Wir sind eine gesetzliche Alternative zu Uber. Alle notwenigen Genehmigungen haben wir erhalten.»

«Attraktive Preise»

Lovece und Bellanima arbeiten mit unabhängigen Fahrern zusammen. Diese sind selbstständig und müssen dem Unternehmen zwischen fünf und zehn Prozent ihrer Einnahmen zahlen. Die «taxiapp.lu»-Flotte besteht zum heutigen Auftakt aus rund 50 Fahrern. Bis zum Sommer will das Start-up-Unternehmen seine Kapazität auf 150 Taxifahrer ausweiten. «Selbstständige, die bei uns arbeiten möchten, sind also willkommen», erklärt Lovece.

Wie die Unternehmer sagen, stehen bei «taxiapp.lu» vor allem die simple Anwendung sowie attraktive Preise im Vordergrund. «Die Preise liegen zwischen 1,99 Euro und 3,50 Euro pro Kilometer zuzüglich einem Festbetrag von 2,50 Euro.» Momentan liegen die Preise bei den herkömmlichen Taxiunternehmen des Großherzogtums bei gleichem Festbetrag zwischen 2,7o Euro und 4,7o Euro pro Kilometer.

(Gaël Padiou/L'essentiel)