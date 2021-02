Wie schützt Luxemburg künftig die Schüler?

Vor den Karnevalsferien mussten die Grundschüler in Luxemburg eine Woche ins Homeschooling. Wie es nach den Ferien am 22. Februar in den Schulen des Landes weitergehen soll, erläutert Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz.

Erwartet werden unter anderem eine verschärfte Maskenpflicht und möglicherweise auch eine erneute Aufteilung der Klassen. Aber auch für die übrigen Betreuungstrukturen im Land werden Maßnahmen erwartet.

(L'essentiel)