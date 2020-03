Zehntes Corona-​​Opfer stirbt in Escher Altenheim

In einem Servior CIPA in Esch ist ein Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Eine Sprecherin des Heimbetreibers bestätigte gegenüber L'essentiel den Todesfall und den positiven Test auf das Coronavirus. Der Tot sei vorrangig durch mehrere schwere Vorerkrankungen verursacht worden, Covid-19 habe den Verlauf «a priori, nur beschleunigt», sagte die Sprecherin. Sie widersprach damit einem anders lautenden Bericht von RTL.

Bereits am Mittwochabend war die Bewohnerin eines Seniorenheimes in Bartringen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Ältere Menschen tragen ein hohes Risiko an der Erkrankung zu sterben. Deshalb gilt in allen Altersheimen ein Besuchsverbot.

(L'essentiel)