Nächste Woche kommt der Frühling zurück

Nach einem eher durchwachsenen Wochenende erwartet uns eine deutlich angenehmere Woche. Ab Montag sollen die Temperaturen wieder die 20-Grad-Marke überschreiten, auch wenn ein weiterhin bewölkter Himmel erwartet wird, so MeteoLux. Und das ist nur der Anfang. Mit 22 Grad am Dienstag, 23 am Mittwoch, 24 am Donnerstag und 26 am Freitag wird es mit jedem Tag wärmer und auch die Wolken werden sich allmählich auflösen.

So wird das Wetter!







Der Monat Mai wich mit vielen Regentagen und überdurchschnittlich niedrigen Temperaturen vom typischen europäischen Frühling ab. Prognosen zufolge könnten auf die kühlen Frühlingsmonate nun ein besonders heißer Sommer folgen.

«Die saisonalen Modelle sagen einen leichten Anstieg der Sommertemperaturen von 1 bis 1,5 Grad über dem europäischen Kontinent voraus. Aber diese Vorhersagen, die Monate im Voraus gemacht werden, sind nicht immer zuverlässig», warnt MeteoLux.

(L'essentiel)