Staat zahlt ab sofort Prämien für E-​​Autos

Im vergangenen Januar hat die Regierung im Kampf gegen die steigende Umweltbelastung durch den Straßenverkehr eine neue großherzogliche Verordnung erlassen. Ihr Ziel: Die Fahrzeuge sollen «sauberer» werden und möglichst wenig CO2 ausstoßen.

Seit dem 1. August wird dieser Plan auch finanziell unterstützt – in Form eines Zuschusses, der an die Eigentümer oder die Halter eines in Luxemburg zugelassenen Fahrzeugs gezahlt wird. Die Maßnahme betrifft neue Fahrzeuge, die im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 im Großherzogtum zugelassen wurden.

Bis zu 5.000 Euro

Für ein Elektroauto beträgt die Höhe der Prämie 5.000 Euro. Hybridautos und Transporter, die bis zu 50 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen, bringen ihren Käufern 2.500 Euro ein. Bei Motorrädern, Mopeds oder Rollern kann der Zuschuss bis zu 25 Prozent des Kaufpreises (ohne Mehrwertsteuer) betragen. Hier werden jedoch höchstens bis zu 500 Euro ausgezahlt.

Auch Pkw und Transporter, die mit Wasserstoff fahren, könne bezuschusst werden. Für den Kauf eines E-Bikes oder Pedelecs25 (Elektrofahrrad mit einer Leistung von bis zu 0,25 Kilowatt), wird eine Prämie von bis zu 300 Euro oder 25 Prozent des Kaufpreises gewährt.

Der entsprechende Antrag muss frühestens sieben Monate nach dem Datum der Zulassung und spätestens zwei Jahre nach der ersten Inbetriebnahme des Fahrzeuges bei der Umweltverwaltung gestellt werden. Im Jahr 2017 wurden in Luxemburg 1936 Elektro- oder Hybridfahrzeuge verkauft. Nach den neuesten verfügbaren Zahlen wurden im ersten Halbjahr 2018 insgesamt 1.135 Fahrzeuge dieser Art verkauft.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)