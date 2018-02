Am Wochenende gibt es wieder ein paar Flocken

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die kommenden Tage werden in Luxemburg kalt und weiß. Wie Meteolux am Freitagmorgen meldet, ist von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 4 Uhr, im ganzen Land mit Schneefall zu rechnen. Zwischen einem und drei Zentimeter Neuschnee sollen laut den Meteorologen liegen bleiben. Im Verkehr ist daher wieder große Vorsicht geboten, bereits am Freitagnachmittag setzt voraussichtlich Schneeregen ein.

Bildstrecken Kleinflugzeug landet nahe Vianden im Schnee So wird das Wetter!







finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion. Hier finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion.

Die Tageshöchsttemperaturen erreichen am Freitag null bis zwei Grad. Den ganzen Tag über bedecken dicke Wolken den Himmel. Der Wind weht schwach bis zeitweise frisch aus Südwesten. In der Nacht auf Samstag bricht dann eine kleine Schneefront über Luxemburg herein.

Zum Wochenendausklang prognostizieren die Wetterexperten einen Mix aus Schnee, Regen und Sonne. Das Thermometer steigt am Sonntag tagsüber auf drei Grad. Die Nacht auf Montag wird dann wieder deutlich kälter: Minus sieben bis minus fünf Grad.

(L'essentiel)