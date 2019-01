Multis zahlen in Luxemburg nur 2,2 Prozent Steuern

In fast keinem Land der Europäischen Union zahlen große Unternehmen den gesetzlich vorgeschriebenen Steuersatz. Das haben die Europäischen Grünen durch eine Untersuchung heraus, deren Ergebnisse der Süddeutschen Zeitung vorliegen. Am weitesten klaffen demnach die staatlich festgeschriebenen Steuersätze und die tatsächlichen Abgaben, die multinationale Konzerne an den Fiskus abführen, in Luxemburg auseinander.

Hierzulande liegt der entsprechende Satz eigentlich bei 29 Prozent. Wie die Grünen herausfanden, zahlen viele multinationale Konzerne im Großherzogtum effektiv aber nur 2,2 Prozent. Auch in den Niederlanden, Österreich und Ungarn sind die Unterschiede groß (siehe Infografik). In Deutschland liegen die Zahlen nicht so weit auseinander. Dort zahlen Großkonzerne immerhin 20 Prozent Steuern, festgeschreiben sind bei unseren Nachbarn 30 Prozent. Lediglich in Bulgarien, so das Ergebnis der Untersuchung der Grünen, stimmen die Zahlen überein. Ebenfalls gering ist die Abweichung in Italien – dort werden den Angaben zufolge real 30 Prozent gezahlt bei einem nominellen Satz von 31 Prozent.

«Luxemburg an vorderster Front beim Steuerdumping»

Die Partei Déi Lénk hat am Dienstag bereits in einem Communiqué Stellung zu dem Thema bezogen: «Auf diese Weise wird die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer, von Gerechtigkeit kann keine Rede sein. Dieser reale Steuersatz ist der niedrigste aller 63 untersuchten Länder. Damit steht das Großherzogtum an vorderster Front beim Steuerdumping in Europa».

Auf diese Weise, so die Partei, gingen den Staaten jedes Jahr Milliarden an Steuergeldern verloren, die in den Taschen der Aktionäre der Großkonzerne verschwänden. Déi Lénk fordert die luxemburgischen Parteien auf, «in dieser Frage klar Stellung zu beziehen». Es sei unannehmbar, dass die arbeitende Bevölkerung ihre Steuern zahlt, während multinationale Firmen sich mithilfe der Politik aus ihrer Verantwortung stehlen können.

(sw/L'essentiel)