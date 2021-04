Erste Selbsttests landen in den Einkaufskörben

«Meine Freundin hat mich losgeschickt, um welche zu kaufen», erzählt uns Antoine, 34, am Mittwoch im Cactus in Niederkerschen, während er eine Schachtel Corona-Selbsttests in der Hand hält. Der Supermarkt hatte bereits Anfang April etwas zurückhaltend seine Regale mit Selbsttest gefüllt, nun muss er zum ersten Mal wieder nachlegen.

Richtig eilig haben es Luxemburgs Geschäfte allgemein nicht, die Tests auf den Markt zu bringen – obwohl die Erlaubnis vom Gesundheitsministerium für ein bestimmtes Test-Spektrum schon vor über drei Wochen erteilt wurde. Bei Delhaize soll es ab Ende nächster Woche den Test für 5,89 Euro pro Einzelpackung geben. Auch bei Auchan, wo Fünfer- und Zehnerpackungen im Sortiment sein werden, soll es kommende Woche so weit sein. Bei Aldi und Lidl ist der Termin noch nicht sicher.

Tests für die Familie und den Urlaub

Die 25er-Box bekommt man bei Cactus für 98 Euro. «Ich habe meine Freundin mal angerufen, weil es schon eine Menge Geld ist. Aber wenn man darüber nachdenkt, sind es weniger als vier Euro pro Test. Das ist eigentlich vernünftig», rechnet Antoine vor.

Christel, 27, fotografiert die Schachtel, um ihren Freund zu fragen, ob sie sich den Kaufpreis teilen. «Wenn ich meine Eltern oder einen Freund sehen will, ohne Angst zu haben, dass sie krank werden, sind sie praktisch», findet sie. Jeanne, 69, kauft die Tests, um auf Nummer sicher zu gehen: «Ich habe meine erste Dosis Impfstoff bekommen. Aber für den Urlaub können Selbsttests nützlich sein, zum Beispiel, wenn ich in einem Restaurant nach einem negativen Ergebnis gefragt werde». Antoine zögert, sich an der Schachtel seiner Freundin zu bedienen. «Ich habe keine große Lust, mir ein Wattestäbchen die Nase zu stecken.»

(sg/L'essentiel)