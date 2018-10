Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Sorte Knabbergebäck wird zurückgerufen. Es handelt sich um das Produkt «Duyvis Crac a Nut Paprika» in der 200 Gramm Packung, mit der Chargennummer 08-06-19 248 NLZ-08 und dem Haltbarkeitsdatum 08.06.19. Die luxemburgische Behörde für Lebensmittelsicherheit weist darauf hin, dass in dem Produkt Milchallergene enthalten sein könnten, die aber nicht auf der Verpackung kenntlich gemacht wurden. Grund hierfür sei, dass eine andere Sorte, nämlich «Speck und doppelt Käse», in der Verpackung gelandet sei.

Das Knabbergebäck wurde in den Geschäften Delhaize, Cora und Trendy Food aus dem Verkauf genommen, ein Teil wurde allerdings bereits verkauft. Menschen mit Milchallergie sollten die Sorte auf keinen Fall konsumieren.

Für Verbraucher, die nicht allergisch sind, besteht keine Gefahr.

(L'essentiel)