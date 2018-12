«L'essentiel bekommt ein wunderbares Plätzli»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Während die Zeitungsbranche vielerorts mit sinkenden Leserzahlen zu kämpfen hat, kann sie sich eines Fans sicher sein: Werner Steiner bleibt dem gedruckten Wort auf Zeitungspapier treu. Man könnte sagen, der 67-Jährige ist ganz vernarrt in das Konzept Zeitung. Nicht umsonst hat der Schweizer in seiner Wohnung schätzungsweise 1800 Exemplare aus aller Herren Länder gelagert.

Dabei ist 1800 noch grob geschätzt: «Ich gehe mittlerweile eher von über 2000 aus», sagt der ehemalige Film-Tontechniker. Aber so genau hat er in der letzten Zeit kein Buch geführt, das hat er sich für die kalte Jahreszeit aufgehoben. Dann wird in einer Liste fein säuberlich notiert und markiert, welche Zeitungen er im Laufe der Zeit von welchem Medium aus welchem Land bekommen hat. Darunter sind vor allem deutschsprachige, aber auch einige aus Frankreich, Dänemark, Italien, Spanien, Finnland und sogar Russland oder Japan – und auch aus Luxemburg.

Eine schöne Zeitung ist «wie ein schöner Blumenstrauß»

Sechs verschiedene Medien hat er angeschrieben und ein Belegexemplar für seine Sammlung erhalten. Seit Kurzem findet sich auch eine Ausgabe von «L'essentiel» darunter. «Die Aufmachung ist gut, sie lässt sich gut lesen, ist übersichtlich, leserfreundlich», sagt Steiner, auch wenn sie nicht ganz seinem Stil von Zeitung entspricht, muss er zugeben. Bei einer Zeitung sei aber vor allem eins wichtig: «Egal ob jung oder alt, wenn das Auge des Lesers nicht an etwas hängen bleibt, dann liest er es nicht. Das ist die Kunst.»

Eine schöne Zeitung mache für ihn aus, dass sie bunt sei, frisch, fröhlich, «wie ein schön gestalteter Blumenstrauß». Vergleiche kann er ziehen: Mit gedruckter Schrift ist der Sohn eines Buchdruckers und einer Buchbinderin groß geworden. Vor acht Jahren hat er mit dem intensiven Sammeln angefangen, aber bereits 1983, als er im Sommer im Catering der Swissair arbeitete, hatte er vermehrt mit Zeitungen zu tun. Damals sollte er Flugzeuge mit Lesematerial aus der ganzen Welt bestücken. «Dabei habe ich erstmals die große, weite Welt gerochen.» Seine «L'essentiel»-Ausgabe sagt Steiner, sei derweil gut angekommen. Sie «hat ein wunderbares Plätzli» in seiner Sammlung bekommen.

(sb/L'essentiel)