Einkaufszentren sind wegen Black Friday überfüllt

Mehrere Dutzend Meter lange Schlangen vor einigen Geschäften, Verkäufer in Alarmbereitschaft und maskierte Kunden, die mit den Armen voller Pakete gingen: Das Wochenende in den Einkaufszentren war für die Händler in Luxemburg eine Erleichterung.

«Die Kunden waren überhaupt nicht verängstigt. Es gab Regeln zu befolgen, aber wir hatten doppelt so viele Leute wie sonst», sagten Christelle und Mathilde, Inhaberinnen eines Bekleidungsgeschäfts am Belval Plaza: «Es war ein außergewöhnliches Jahr.» Auch wenn das Minus aus dem ersten confinement «nicht ganz aufgeholt werden konnte, haben wir sehr gute Zahlen vorgelegt. Die Menschen brauchen etwas Weihnachtsstimmung».

«Am Freitag habe ich umgedreht, heute ist es ruhiger»

Gestern war es etwas mehr in Belval. «Am Freitag habe ich umgedreht, heute ist es ruhiger», sagte Massimo aus Düdelingen. Und einige von ihnen waren raffiniert. «Wir haben alles vorher gesichtet, damit wir so wenig Zeit wie möglich im Laden verbringen müssen», sagten Franco und Marisa aus Frankreich. Wie Dany aus Rümelingen lobte auch Loïc die Gesundheitsmaßnahmen, damit «wir nicht zu sehr auf die Pelle rücken».

Für viele war es wichtig, die Gewohnheiten nicht zu sehr ändern zu müssen.« Wir gehen immer wieder in die Läden, weil wir ihnen helfen müssen, und wir müssen leben und nicht nur an Corona denken. Wir müssen die Abstände wahren, aber weiter leben und einkaufen, weil wir sonst in eine noch größere Krise geraten», sagt Bruno, der mit seiner Familie aus Düdelingen kam. Und auch wenn Yeliz aus Zolwer die nicht immer korrekten Abstände in den Warteschlangen anprangerte, kam sie doch auf den Geschmack der beschränkten Zahl an Kunden in den Geschäften. «Als ich vor zwei Jahren kam, warfen sich die Leute unter die Tore und drängelten. Heute kam ich in ganz in Ruhe rein und ging entspannt wieder raus».

(Nicolas Martin/L'essentiel)