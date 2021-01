Taxigewerbe-​​Reform erfasst andere Anbieter

Mietwagen mit Fahrer (Voitures de location avec chauffeur, VLC) werden in die Taxigesetzgebung mit aufgenommen. Dies geht aus einem Gesetzesentwurf hervor, der am Freitagmorgen im Regierungsrat diskutiert wurde. «Ihr Serviceangebot war schon immer ähnlich wie bei Taxidiensten», erklärt das Mobilitätsministerium in einer Mitteilung. Allerdings seien VLCs derzeit nur durch einen Artikel der Straßenverkehrsordnung und insgesamt sehr vage geregelt. Das Ministerium bemängelt «insbesondere das Fehlen wesentlicher Rechte für ihre Kunden».

Prüfung für Fahrer



Alle neuen Taxifahrer oder VLC-Fahrer müssen einen Test bestehen, bevor sie sich hinter das Steuer ihres Fahrzeugs setzen dürfen. Außerdem wird das Höchstalter eines jeden Fahrers auf 70 Jahre festgelegt.

Das Gesetz soll voraussichtlich am 1. Januar 2022 in Kraft treten und werde das Taxigewerbe nach Ministeriumsangaben «für neue Akteure» öffnen, die «wesentliche Arbeits- und Sozialversicherungsrechte» einhalten müssen. Mit anderen Worten: Wenn Uber oder ein anderes Unternehmen dieser Art sich in Luxemburg niederlassen will, muss das Arbeitsgesetz beachtet werden. Der Text macht jedoch einen Unterschied zwischen Taxis und VLC. Während ein Taxi eine Fahrt spontan annehmen kann, muss die Fahrt mit dem VLC im Voraus zu einer vereinbarten Zeit und Fahrtstrecke bestellt werden.

« Der Wettbewerb wird größer werden, was sich auch in den Preisen widerspiegeln sollte »

Zudem fallen durch das neue Gesetz die geografischen Geltungsbereiche weg. Jedes Taxi soll nun im ganzen Land verkehren können. Die Begrenzung der Anzahl der Lizenzen und die Unterscheidung zwischen normalen Lizenzen und «Null-Emissions»-Lizenzen werden ebenfalls aufgegeben. «Der Wettbewerb wird größer werden, was sich auch in den Preisen widerspiegeln sollte», so das Ministerium. Einer der Gründe für die Änderungen ist das Scheitern der Reform von 2016, die den «Wettbewerb zum Nutzen der Kunden stärken» sollte.

Eine weitere Änderung, die Kunden zugute kommen könnte, ist die Abschaffung der Verpflichtung, den kürzesten Weg zu nehmen, es sei denn, der Kunde wünscht dies. Stattdessen müssen Taxifahrer künftig «die wirtschaftlich günstigste Route für den Kunden» nehmen. Taxifahrer werden außerdem verpflichtet, Kreditkartenzahlungen zu akzeptieren. Sollte der Kreditkarten-Terminal kaputt sein, dürfen Taxifahrer den Umweg über einen Geldautomaten nicht in Rechnung stellen.

Auf L'essentiel-Anfrage nahmen vorerst weder die Taxivereinigung noch Uber zum neuen Gesetzesentwurf Stellung.

