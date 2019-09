Der «Turbo-​​Kreisel» Irrgärtchen ist bald fertig

Das sind Neuigkeiten, die die Autofahrer begeistern werden, die den Robert-Schaffner-Kreisel (auch «Irrgärtchen» genannt) täglich nutzen. Die Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées teilte L'essentiel am Donnerstag mit, dass die Arbeiten bis Ende Dezember 2019 abgeschlossen sein werden.

Die Deckschichten werden an den nächsten zwei Wochenenden verlegt, was zu vorübergehenden Sperrungen führt. Die Zufahrtsrampe vom Kreisverkehr zur A1 in Richtung Gasperich wird an diesem Freitag von 20 Uhr bis Montag 6 Uhr gesperrt. Außerdem die N2, zwischen dem Kreisverkehr und der CR225 Richtung Hamm in beide Verkehrsrichtungen und die Umgehungsstraße zwischen der N2 von Hamm Richtung A1 Richtung Gasperich.

Es bleibt dann der Teil «Tiefbau»

Die endgültige Asphaltschicht wird am Wochenende vom 4. bis 7. Oktober am Kreisverkehr und dem Autobahnkreuz in Richtung Kirchberg verlegt. Dann muss der gesamte «Tiefbau» mit der Anbringung der Beschilderung und der Fahrbahnmarkierung abgeschlossen werden.

Mit dieser im Dezember 2015 von Minister François Bausch (Déi Gréng) angekündigten Maßnahme soll der Kreisverkehr in einen «Turbo-Kreisel» verwandelt werden. Die Baukosten werden mit 9,9 Millionen Euro beziffert. Das Prinzip der Kreisel ist einfach, der Benutzter muss sich vorher überlegen, in welche Richtung er möchte, dadurch sollen Spurwechsel vermieden und so Staus verhindert werden.

(mm/L'essentiel)