Friseur-​​Touristen überrennen Luxemburg

Seitdem die Friseure in Luxemburg wieder ihrer Arbeit nachgehen können, stehen ihre Telefone wegen Terminanfragen nicht mehr still. Wie das Portal RTL.de berichtet, blüht das Geschäft insbesondere in den Salons an der Grenze zu Deutschland.

Wie Anja Klein, eine Friseurin aus Wasserbillig, erklärt, habe sie derzeit Anfragen aus der ganzen Bundesrepublik. Eine ihrer neuen Kundinnen nehme sogar eine 500 Kilometer weite und fünfeinhalb Stunden lange Anreise auf sich. Sie wohnt in München. Auch aus Köln oder Bonn kämen die Anfragen. «Das Telefon klingelt den ganzen Tag. Die Nachfrage ist riesengroß», zitiert das Portal die Friseurin. Inzwischen habe sie 30 Prozent mehr Kunden aus Deutschland. «Viele Menschen sehnen sich nach einem Wohlfühl-Gefühl, sie möchten sich im Spiegel gut ansehen», so die Friseurin aus Wasserbillig weiter.

Von Wasserbillig nach Trier sind es zwölf Kilometer. Dort betreibt Kai Weinand einen Friseursalon. Er darf zurzeit keine Kunden bedienen und kann nicht verstehen, dass die Corona-Regeln in der Region zurzeit derart unterschiedlich ausfallen: «Ich kann nicht verstehen, dass Luxemburg eine völlig andere Schiene fährt. Das Coronavirus macht doch an keiner Grenze halt», sagt der Friseurmeister.

(sw/L'essentiel)