Tram sorgt für Fahrplan-​​Chaos am Hauptbahnhof

Während die Tram-Baustelle immer weiter voranschreitet, werden zahlreiche Busverbindungen, die an der Place de la Gare ankommen oder abfahren, ab dem 5. Mai zu anderen Busbahnsteigen umziehen. Die Verkehrsbetriebe haben nun eine Liste der Änderungen veröffentlicht.

RGTR-Buslinien

Die Linien 110, 111, 175, 175, 175, 205 und 975 fahren von Busbahnsteig 23 ab. Die Linien 121, 950, 955 und 960 fahren von Busbahnsteig 24 ab und kommen auf Busbahnsteig 104 an. Die Linie 965 fährt von Busbahnsteig 23 ab und kommt auf Busbahnsteig 104 an. Die Linie 319 fährt in Hollerich in der Rue Jean-Baptiste Merkels ab. Die Linien 158, 170, 177 und 315 werden an die Haltestelle Fonderie (Rue de Hollerich) verlegt. Die Linie 196 startet an Busbahnsteig 9 (vor dem Bahnhof) und kommt am Busbahnsteig 103 an. Die Linien 197, 300 und 968 verlassen die Busbahnsteige 1 und 2 an der Haltestelle Gare-Rocade. Die Linien 200 und 210 starten am Busbahnsteig 24. Die Linie 982 kommt am Busbahnsteig 9 vor dem Bahnhof an. Die Linien 800, 810 und 980 werden zum Busbahnsteig 23 verlegt, kommen aber am Busbahnsteig 105 an. Die Linien 970 und 971 verlassen den Busbahnsteig 104 und kommen bei 23 an.

AVL-Buslinien

Die Linien AVL 2 und 4 (Richtung Limpertsberg, Lycée Michel Lucius) und 18 (Richtung Kirchberg, Luxexpo Entrée Sud) fahren am Busbahnsteig 12 ab. Die Linien AVL 21 (Richtung Eich, Kulturzentrum), 31 (Richtung Strassen, Oricher-Hoehl) und CN1 (Richtung Cents, Waassertuerm) halten am Busbahnsteig 9 (vor dem Bahnhof).

CFL

Während der Arbeiten wird der Parkplatz (Kiss + Rail) von seinem jetzigen Standort (vor dem CFL General Management Gebäude, 9 place de la Gare) in den P+R CFL-Bereich des Bahnhofs verlegt. Die ersten 30 Minuten des Parkens sind kostenlos.

Kunden können sich über die Anpassungen und Fahrplanänderungen auf den neuen Fahrplänen informieren. Außerdem gibt es an verschiedenen Informationsstellen neue Merkblätter zu den geänderten Fahrplänen, unter anderem bei der Mobilitéitszentral und der Infobox (20-22, rue des Bains). Zusätzlich werden die Anzeigen und Ansagen die Fahrgäste informieren, auch die Mitarbeiter des Verkéiersverbond, des CFL und der Busunternehmen werden vor Ort sein.

Um die Suche nach Informationen für den Benutzer zu vereinfachen, haben Verkéiersverbond und die Betreiber alle Informationen über Plattformwechsel und neue Zeitpläne auf der Seite www.mobiliteit.lu/chantier-tram gesammelt.

(L'essentiel)