«12-​​Quadratmeter-​​Zimmer für 770 Euro – verrückt!»

In Diekirch, Echternach, Hesperingen und Bettemburg wurde es bereits beschlossen: Die Gemeinden haben die Grundsteuer erhöht, damit die Eigentümer Bauland nicht brachliegen lassen, sondern bebauen und damit für den Wohnungsmarkt erschließen. Am Montag reichte die Opposition im Luxemburger Stadtrat einen ähnlichen Antrag ein.

«Einige Gemeinden haben ihre Grundsteuer auf diese Art verdoppelt oder sogar verdreifacht», argumentieren Tom Krieps (LSAP), Guy Foetz (Déi Lénk) und François Benoy (Déi Gréng). Sie schlagen vor, den derzeitigen Steuersatz mit ab dem 1. Januar 2021 mit dem Faktor 30 zu multiplizieren. Konkret bedeutet die Maßnahme, dass ein Eigentümer , der bislang für ein unbebautes Grundstück 190 Euro jährlich an die Gemeinde abführen musste, ab 2021 satte 5700 Euro bezahlen muss.

« Es werden sofort 117 Hektar frei »

Ein bewusst radikaler Vorschlag, der «die Diskussion eröffnet und ein Signal setzen soll», wie Benoy sagt. Laut den drei Stadträten, die sich auf eine Analyse des Forschungsinstituts Liser stützen, würden durch die Steuererhöhung «im Stadtgebiet 117 Hektar Land sofort zur Bebauung frei». Aber «sie liegen seit Jahrzehnten brach, unter anderem weil viele ihrer Eigentümer angesichts der extrem niedrigen Grundsteuern keinen Sinn darin sehen, sie auf den Markt zu bringen und lieber darauf warten, dass die Preise weiter steigen», so Benoy weiter.

Weil die Opposition einen «dramatischen Wohnungsmangel in der Hauptstadt» sieht, bestehe die «dringende Notwendigkeit den Wohnungsbau in Gang zu bringen». Diese steuerliche Schockmaßnahme würde, so die drei Stadträte, den Bau fördern und damit den Preisdruck verringern. «Derzeit werden zwölf Quadratmeter große Zimmer für 770 Euro vermietet. Das ist verrückt!», sagt Krieps.

Zu Beginn des Jahres erklärte der erste Stadtschöffe, Serge Wilmes, dass die Probleme auf dem Wohnungsmarkt oberste Priorität bei der Verwaltung genieße. Die Stadt habe diesbezüglich bereits einige Hebel in Bewegung gesetzt und beispielsweise Vorkaufsrechte auf Grundstücke erworben, die für den Wohnungsbau genutzt werden sollen. Diese Maßnahmen hatte die Opposition als «unzureichend» bezeichnet.

