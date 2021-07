Tanken wird ab Donnerstag erneut teurer

Autofahrer müssen fürs Tanken im Großherzogtum ab Donnerstag erneut tiefer in die Tasche greifen. Der maximale Literpreis für Benzin und Diesel steigt ab Mitternacht, wie das Energieministerium am Mittwoch mitteilt. Dieselfahrer müssen für den Liter Kraftstoff dann 1,231 Euro bezahlen, was einem Anstieg von 2,4 Cent entspricht.

Beim Benzin ist der Sprung ungleich größer. Für Benzin der Sorte «Super 95» werden 3,1 Cents je Liter mehr fällig. 1,355 Euro kostet dann der Liter. Für den Liter «Super 98» werden dann 1,443 Euro aufgerufen, ein Plus von 3,4 Cents.

(L'essentiel)