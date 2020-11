«Niemand muss im Freien schlafen oder hungern»

Auch wenn die Zahl der Obdachlosen in Luxemburg-Stadt von Jahr zu Jahr schwankt, bleibt die «Wanteraktioun» ein wichtiges Hilfsinstrument während der kalten Monate. Die vom Familienministerium, vom Roten Kreuz und der Caritas organisierten Initiative bietet den Obdachlosen vom 1. Dezember bis zum 31. März eine Bleibe für die Nacht. Wegen der Ausgangssperre von 23 Uhr bis 6 Uhr ist die Aktion in diesem Jahr schon zum 1. November gestartet. «Wir können 200 Personen aufnehmen und waren bisher nie ganz ausgelastet. Allerdings wird die Hilfe von vielen in Anspruch genommen», erklärt Stadtschöffe Maurice Bauer.

Für die Obdachlosen sind die ohnehin schon kalten Winternächte in diesem Jahr wegen des um sich greifenden Coronavirus besonders hart. «Tagsüber bieten wir ihnen Orte, an denen sie sich treffen können, und für die Nacht eine Bleibe. Außerdem sind 17 Streetworker im Einsatz, die sich um ihr Wohlergehen kümmern. Sie kennen die Personen und ihre Eigenheiten», erklärt Bauer.

Die am Findel neu errichtete Unterkunft bietet den Obdachlosen nicht nur einen Schlafplatz, sondern auch ein Frühstück, ein Abendessen und eine Dusche. Im Gebäude gebe es genug Zimmer, sodass der Sicherheitsabstand gewahrt werden könne. Auch für Familien könne gesorgt werden. Ausreichend Masken und Desinfektionsmittel seien ebenfalls vorhanden. «Niemand muss in der Stadt im Freien schlafen oder hungern. Es gibt genügend Hilfsangebote», sagt Bauer.

