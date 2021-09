Polizisten sollen bald mit Bodycams auf Streife

Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis Polizeibeamte in Luxemburg mit Bodycams ausgestattet werden. Das Ministerium für innere Sicherheit ist nach eigenen Angaben bereits dabei «eine Rechtsgrundlage» hierfür zu schaffen, wie es gegenüber L'essentiel erklärt. Konkret geht es dabei um die rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten und des Datenschutzes.

Neben Beratungen und Analysen beobachten die Teams des Ministeriums derzeit auch, wie sich die Situation im benachbarten Ausland entwickelt. Doch die Vorsitzende des Ausschusses für innere Sicherheit, Stéphanie Empain (Déi Gréng), sei zuversichtlich, dass ein entsprechender Gesetzesentwurf noch «im Herbst» veröffentlicht werden kann und hebt die positiven Aspekte der Bodycams hervor, etwa «bei der Prävention, wie das deutsche Beispiel zeigt, oder bei der Ermittlungsarbeit». Wichtig sei jedoch, «einen präzisen Rechtsrahmen zu schaffen, um zu wissen, wer diese Kameras unter welchen Bedingungen einsetzen darf und inwieweit die gesammelten Daten aufbewahrt werden können».

«Die Kameras müssen immer laufen und nicht nur, wenn es gerade passt»

Dabei herrscht im Großherzogtum offenbar über die Parteigrenzen hinweg Einigkeit bei diesem Thema. Denn auch die Opposition sprach sich am Donnerstag für den Einsatz von Bodycams aus. «Sie schützen die Beamten, informieren über Interventionen und tragen zur Deeskalation bei», erklärte der Abgeordnete Léon Gloden (CSV) auf einer Pressekonferenz zum Thema Sicherheit. Auch die ADR habe, so Fernand Kartheiser, «keine Vorbehalte» gegenüber den Kameras. «Es stärkt die Rechtssicherheit. Denn so kann sie auch in den schwierigsten Situationen ein Gleichgewicht herstellen.»

Auch Sven Clement, Abgeordneter der Piraten, hat «kein Problem» mit diesem Hilfsmittel, «wenn ihre Verwendung gut geregelt ist». Demnach müsse sichergestellt sein, «dass die Kameras immer laufen und nicht nur dann, wenn es gerade passt». Er schlug vor, die Daten nur dann aufzubewahren, «wenn ein Eingriff zu einer Meldung geführt hat». Nach Ansicht von Nathalie Oberweis (Déi Lénk) «ist die Idee im Prinzip gut, weil sie Spekulationen in strittigen Fällen einschränkt und in bestimmten Situationen beruhigen kann». Sie fragt sich nur, «wie das in die Praxis umgesetzt wird und wer die Kamera wann einschaltet».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)