Vier Luxemburger saßen auf Aida in Lissabon fest

Statt zu den Kanaren zu reisen, hat die Reise für etwa 4000 Crewmitglieder und Passagiere des Kreuzfahrtschiffes «Aida Nova» in Lissabon ein jähes Ende gefunden, nachdem mehrere Corona-Fälle unter den Crewmitgliedern registriert worden waren. Das Schiff, das am Mittwoch von La Coruña im Nordwesten Spaniens kommend in Lissabon gelandet war, hatte 1353 Besatzungsmitglieder und 2844 Passagiere an Bord – darunter auch vier Luxemburger.

«Vier luxemburgische Staatsangehörige befanden sich an Bord des Kreuzfahrtschiffs Aida Nova», bestätigte das Außenministerium am Dienstag gegenüber L'essentiel. Nachdem sie von Bord gegangen waren, konnten sie «ihren Rückflug in das Großherzogtum antreten», fügte das Ministerium hinzu.

Ziel des Schiffes waren – nach einem kurzen Zwischenstopp auf der portugiesischen Insel Madeira – die Kanarischen Inseln. Nachdem jedoch bereits am Mittwoch die ersten Fälle gemeldet wurden, entschied die deutsche Reederei Aida Cruises am Sonntag, die Kreuzfahrt «im Interesse der Sicherheit und Gesundheit der Passagiere und der Besatzung» abzubrechen, wie ein Sprecher mitteilte. Insgesamt wurden am Montag etwa 68 Personen an Bord des Schiffes positiv getestet, darunter 60 Besatzungsmitglieder.

(L'essentiel)