Flucht und Alkohol hinter Gittern – vier Wärter verletzt

Innerhalb von drei Tagen sind vier Gefängnisbedienstete in Luxemburg von Häftlingen verletzt worden. Das meldet die Personalvertretung Association des Agents Pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg (AAP) in einem Communiqué. Ein Häftling sei am Sonntag aus dem offenen Strafvollzug in Givenich geflohen. Im Zuge dessen wurden zwei Wärter verletzt.

Zwei Tage zuvor wurden laut AAP zwei andere Gefängniswärter in der geschlossenen Anstalt Schrassig durch betrunkene Insassen attackiert. Wie die Häftlinge an den Alkohol kamen, konnte ein Sprecher der AAP auf Nachfrage von L'essentiel nicht sagen.

Im offenen Vollzug in Givenich sind Strafgefangene nur über Nacht im Gewahrsam. Tagsüber können sie einer Arbeit nachgehen.

(L'essentiel)