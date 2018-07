Faulenzen statt Einkaufen war am Sonntag angesagt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Fast 30 Grad, strahlend blauer Himmel - das Wetter nutzten viele Luxemburger zu Ausflügen, zum Grillen oder zum Schwimmen. Nicht unter den Lieblingsbeschäftigungen stand am Sonntag das Shoppen. Denn die Geschäfte waren am ersten Tag im Juli geöffnet. Doch viele Einkäufer sah man nicht.

Ein paar vereinzelte Exemplare traf man dennoch. So wie die 40-jährige Mina. «Ich warte mit meinen Einkäufen nicht lange und bin immer schon recht früh dran. Ich fürchte immer, meine Größe nicht mehr zu finden», sagt sie. Auch Elsa (31 Jahre) weiß, was sie will. «Ich brauche zwei neue Hemden für die Arbeit. Die habe ich gefunden und gekauft», erzählt sie zufrieden.

Insgesamt ist in den Läden aber mehr Bummelatmosphäre als heißer Kampf um die Rabatte zu merken. «Am Freitag und Samstag hatte wir sehr gute Umsätze. Außerdem ist der WM-Effekt zu spüren. Der Ansturm kommt immer zwischen 14.30 und 16 Uhr», berichtet Geschäftsleiter Salvatore Mauceri. Zu Beginn des Sommers locken einige Läden mit Angeboten von 50 bis 70 Prozent Preisnachlass. «Jeder hat eine andere Strategie. Wir bringen alle zwei Wochen neue Artikel in unser Sortiment, sodass die Leute immer andere Sachen finden können», erklärt François Colson, die ebenfalls ein Geschäft führt.

(Émilie Étienne/L'essentiel)