Luxemburgs Radwege sollen sicherer werden

François Bausch, Minister für Infrastruktur und nachhaltige Entwicklung, hat die aktive Mobilität zu einer der wichtigsten Säulen seiner Politik gemacht. Am Dienstag läutete er die erste Phase der Radwegvernetzung für die elf luxemburgischen Gemeinden des Pro-Sud-Syndikats und die acht französischen Gemeinden der Groupement européen de coopération territorial (GECT) Alzette-Belval ein.

«Ziel dieser Initiative ist es, den täglichen Gebrauch von Fahrrädern auf effizienten und sicheren Strecken in einer nationalen, interkommunalen und grenzüberschreitenden Radwegvernetzung zu fördern», erklärt der Minister. Das Ministerium arbeitet dabei mit dem auf aktive Mobilität spezialisierten, niederländischen Zentrum «TRIDÉE» zusammen, um die Radwege nach ihrer Sicherheit zu klassifizieren und gleichzeitig andere Routen zu prüfen. «Wir müssen ein kohärentes Netzwerk schaffen, das jedem ermöglicht, sicher zu fahren. Auch eine Verbindung des luxemburgischen und des französischen Fahrradnetzes wurde dabei berücksichtigt», so Bausch.

«Die Grenzbewohner können so zum Beispiel sichere Fahrradwege nutzen, ihre Fahrräder in einer mBox in Belval abstellen und mit dem Zug in die Hauptstadt fahren», erklärt Bausch weiter. In der zweiten Phase, die in Kürze beginnt, sollen Vorschläge gemacht werden, um das zukünftige Netzwerk attraktiver zu machen.

(Gaël Padiou/L'essentiel)