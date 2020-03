Bausch erklärt Sanktionen in der Corona-​​Krise

Der Vizepremier François Bausch (Déi Gréng) ist am Donnerstagvormittag mit Polizeigeneraldirektor Philippe Schrantz und Generalstaatsanwältin Martine Solovieffvor die Presse getreten, um die von Xavier Bettel am Mittwochabend angekündigten Sanktionen und die Coronavirus-Maßnahmen der Regierung zu erläutern. Bausch ist als Minister für innere Sicherheit für die Umsetzung der Sanktionen zuständig, denn ihm untersteht Polizei im Großherzogtum. Seit gestern ist der «état de crise» durch die großherzogliche Verordnung offiziell in Kraft.

Zu Beginn der Pressekonferenz dankte Bausch allen, die aktuell arbeiten müssen und wandte sich dann an die Bevölkerung: «Wir sind in einer schweren Zeit, aber wir werden das alles hinkriegen, wenn sich jeder an die Regeln hält.» Daraufhin betonte er, dass die Regierung bewusst keinen Shutdown beschlossen habe. Die Kontrollmöglichkeiten seien auch nicht da, um die Bevölkerung zu schikanieren, sondern um die Ausbreitung des Coronavirus so gut es geht zu verhindern.

«Wir sind jetzt nicht hier, um Party zu feiern»

Die Regierung appelliere mit den Maßnahmen an den «gesunden Menschenverstand». Die Menschen werden weiter zur Arbeit können, Luxemburger müssen dafür auch keine Formulare vorzeigen. Einkäufe sollen nur dann getätigt werden, wenn sie wirklich nötig sind und dann so schnell wie möglich. Auch Spaziergänge sind weiterhin erlaubt, nur nicht in größeren Gruppen. Die angekündigten Polizeikontrollen ziehen darauf ab, Gruppenansammlungen zu verhindern. Wer mit seiner Familie einen Waldspaziergang mache, habe nichts zu befürchten, so Bausch. Hart durchgreifen werden die Beamten der Police Grand-Ducale bei Cafés, Restaurants und Geschäften, die sich nicht an die neuen Regeln halten.

Der lux-Airport sei zur Zeit noch geöffnet, ab Montag werde der reguläre Passagierverkehr aber eingestellt. Ab dann soll es nur noch organisierte Rückflüge im Ausland gestrandeter Luxemburger, die natürlich weiterhin ins Großherzogtum einreisen dürfen. Das Außenministerium arbeite hart daran, dies zu ermöglichen, trotz der «extremen Restriktionen der Nachbarländer». Auch Frachtflüge dürfen weiterhin am Findel landen, da sie die Versorgung des Großherzogtums gewährleisten. Auch die Air Rescue dürfe selbstverständlich weiterfliegen, so Bausch.

«Nicht jeden Film in höchster Auflösung streamen»

Der Zug- und Busverkehr wird stückweise, aber sehr stark zurückgefahren, um die Risiken für die Bevölkerung zu minimieren. Bei der digitalen Infrastruktur sieht Bausch zur Zeit noch keine Engpässe. Er appellierte aber auch dort an die Bürger, nicht «jeden Film in höchster Auflösung zu streamen», sondern Rücksicht zu nehmen.

Abschließend dankte der Vizepremier der Bevölkerung für ihr Verständnis und rief alle dazu auf, weiter durchzuhalten. Gleichzeitig gab er im Hinblick auf die ausbleibende Ausgangssperre aber auch noch eine Warnung mit auf den Weg: «Die Regierung hat sich alle Möglichkeiten offen gehalten.»

