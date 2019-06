«Die Gerichte müssen sich mit Duarte befassen»

Was soll mit Steve Duarte geschehen? Der Portugiese, der im luxemburgischen Meispelt aufgewachsen ist, hatte sich 2014 dem IS angeschlossen, derzeit befindet er sich in einem kurdischen Militärlager in Syrien. In einem Interview, das er dem kurdischen Fernsehen aus der Haft heraus gab, äußerte der 30-Jährige den Wunsch, nach Luxemburg zurückzukehren, um hier vor Gericht gestellt zu werden.

Auf L'essentiel-Nachfrage zu seiner Haltung zu dem Thema antwortet Außenminister Jean Asselborn zurückhaltend. Der Fall sei «eine juristische und keine politische Angelegenheit», es sei nicht Aufgabe der Regierung, zur Arbeit der Justiz Stellung zu nehmen. Hierbei bezog sich Asselborn auf die Gewaltenteilung. «Die Staatsanwaltschaft hat ein internationales Rechtshilfeersuchen gestellt. Wir müssen jetzt abwarten», argumentiert der Minister und fügt hinzu, dass «es nicht genug sei, sich zu einem ‹Fehler› zu bekennen, damit alles auf einmal erledigt ist.»

«Er hat keine luxemburgische Staatsangehörigkeit»

Ein weiterer Punkt, den Asselborn anführt, ist der der Nationalität Duartes, der Portugiese ist: «Er ist zwar in Luxemburg aufgewachsen, aber er hat keine luxemburgische Staatsangehörigkeit.»

Die Rückkehr der westlichen IS-Kämpfer löst in vielen europäischen Ländern eine Debatte aus, insbesondere was die drohenden Todesurteile in Syrien und im Irak für die inhaftierten Terroristen anbelangt. «In Luxemburg gibt es nur diesen einen Fall. Das bedeutet jedoch nicht, dass uns das Thema nicht betrifft», schließt Asselborn.

(Thomas Holzer/L'essentiel)