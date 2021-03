Sie ist stolz darauf Frau, Mutter und Pflegerin zu sein

Seit einem Jahr arbeitet Lolita Russo nun in der Abteilung für Infektionskrankheiten im Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL). Vor der Pandemie hatte sie nur ein Jahr Berufserfahrung als Krankenpflegerin. Inzwischen hat die 36-jährige Mutter aus Haute-Kontz (Frankreich) täglich mit Covid-Patient(inn)en zu tun. In den vergangenen Monaten habe sie sämtliche Gefühlslagen durchlebt: Von «kämpferisch, verängstigt, erschöpft, motiviert, ratlos, wütend und stolz» sei alles dabei gewesen, erzählt sie gegenüber L'essentiel.

Die Coronakrise hat ihr Leben von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt. Das Arbeitstempo wurde beschleunigt, sie musste lernen, neue Geräte zu bedienen, und sich an die Schutzkleidung gewöhnen. «In diesem Kampf gegen das Unbekannte, habe ich dennoch Glück. Ich arbeite nämlich in einer Abteilung, in der die benötigten Mittel zur Verfügung stehen. Auch privat werde ich von meinem Mann, meiner Familie und von Freunden unterstützt. Ob Mann oder Frau, wichtig ist, sich auf sich selbst zu konzentrieren und sich selbst kennenzulernen, um durch den Alltag zu kommen» erzählt sie. Sie beobachte aber auch, dass im Beruf sowie in ihrer Abteilung vorwiegend Frauen vertreten sind.

«Uns wurde angeboten, in einem Hotel unterzukommen. Ich habe es in Erwägung gezogen, um meine Familie zu schützen, aus Angst, das Virus mit nach Hause zu bringen. Doch für meine psychische Gesundheit haben mein Mann und ich beschlossen, dass in meinem gewohnten Umfeld bleibe», schildert Russo die Situation. Eine schwierige Entscheidung, zumal sie im April positiv auf das Virus getestet wurde.

«Ich hatte Schuldgefühle»

«Ich betrachte das Frausein als Chance: Ich hatte das große Glück, zwei wunderbare Söhne – die heute 6 und 10 Jahre alt sind – zur Welt zu bringen. Ich versuche sie als Team mit einem super Papa in einer kunterbunten Umgebung großzuziehen, die vielleicht nicht perfekt, aber dafür voller Liebe und Spaß ist», erzählt die stolze Familienmutter. Da ihre Arbeit sie sehr einspannt, hat sie «vieles an den Vater ihrer Kinder übertragen – unter anderem das Homeschooling. «Ich hatte Schuldgefühle, weil ich nicht oft zu Hause war», offenbart sie ihre Gefühle. Neben ihrem Lebenspartner haben auch ihre Eltern sie tatkräftig unterstützt.

Doch trotz der schweren Zeit, habe sie es geschafft, sich schöne Momente mit ihrer Familie einzuräumen. «Bei jeder Gelegenheit haben wir Ausflüge unternommen, etwas frische Luft geschnappt», freut sich Russo über die kleinen Dinge. Auch der Sport und das Schreiben habe sie als Ventil genutzt.

Seit zwölf Jahren lebt die engagierte Frau bereits mit ihrem Partner zusammen, am 17. Oktober haben sich die beiden das «Ja»-Wort gegeben. «Ursprünglich hatten wir vor, in Las Vegas zu heiraten. Nun ist Las Vegas zum Reiseziel unserer Flitterwochen geworden», berichtet die junge Frau. Russo ist «stolz auf ihre Karriere und darauf, eine Frau, Mutter und Krankenpflegerin zu sein».

(L'essentiel/Nicolas Martin)