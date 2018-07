Käerjeng-​​Umfahrung erhält grünes Licht

Die Chamber verabschiedete am Dienstag zudem ein Gesetzesprojekt zur Einführung eines Zeitsparkontos im öffentlichen Dienst. Beamte und Staatsangestellte können auf diesem Konto geleistete Überstunden für längere Freistellungen ansparen. Ziel ist es, den öffentlich Bediensteten eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Eine ähnliche Regelung ist auch für Privatangestellte in Diskussion. Für Beamte gelten zudem künftig neue Regeln für den Sonderurlaub . So können männliche Beamte nach Geburt ihres Kindes künftig zehn Tage Sonderurlaub in Anspruch nehmen.