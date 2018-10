Ein junger Pirat in der Abgeordnetenkammer

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Prognosen hatte noch niemand wirklich daran geglaubt, die Piratepartei in die Abgeordnetenkammer einlaufen zu sehen. Ihr junger Präsident, Sven Clement, der im Zentrum viele Stimmen erhalten hatte, versucht immer noch, die Ereignisse der letzten Tage einzuordnen. «Es ist eine große Veränderung. Wir haben uns gut darauf vorbereitet, auch mit unserer Ankunft im Plenarsaal», sagt er zwischen zwei Sitzungen.

Sven Clement, der 2010 die Piratenpartei Lëtzebuerg aus der Taufe hob, studierte Wirtschaftsinformatik an der Universität Luxemburg, bevor er sein Unternehmen gründete. Für die nächsten fünf Jahre haben er und seine Parteikollegen nun noch einiges vor sich. Die Amtszeit seines Stellvertreters ist erstmal mit einem Vertrag über fünf Jahre befristet: «Oder mehr, wenn wir das Vertrauen der Wähler wiedergewinnen.» Zudem sei es nun wichtig, «eine Verbindung zur Geschäftswelt zu halten, aber ohne einen Interessenkonflikt zu riskieren», fährt er fort.

Anklage in Medicoleak-Affäre

Im Januar 2012 war Clement der Initiator der Medicoleak-Affäre. In dieser hatte er sich unerlaubten Zugang zu einer medizinischen Datenbank mit 48.670 Krankenakten verschafft. Anschließend wies er die staatliche ITK-Sicherheitsstelle «Circl» und auch die Öffentlichkeit auf diese Sicherheitslücke hin, was ihn zum Ziel von Ermittlungen werden ließ. Gegen ihn wurde Anklage wegen Diebstahls von Zugangsdaten und unerlaubten Zugriffs auf staatliche Datenbanken erhoben. Im Oktober 2014 wurde er zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro verurteilt – der Mindeststrafe für den unerlaubten Zugriff.

Für die nun kommende Amtszeit im Parlament hofft Sven Clement, dass er für «mehr Transparenz und besseren Zugang zu Informationen» sorgen kann.

(Patrick Théry/L'essentiel)