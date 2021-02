Drei ADR-​​Abgeordnete sind in Quarantäne

Drei der vier ADR Abgeordneten können in dieser Woche nicht ihrer Arbeit in der Chamber nachgehen. Fernand Kartheiser, Jeff Engelen und Fred Keup hatten Kontakt zu einer Person, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das teilt die rechtskonservative Partei am Mittwoch mit.

«Wir lassen nun natürlich äußerste Vorsicht walten», sagt Kartheiser. Er und seine Kollegen werden auch nicht an Sitzungen der Ausschüsse teilnehmen. Erst wolle man das Testergebnis abwarten.

Nicht von Corona betroffen ist Roy Reding. Er hatte sich bei einem Unfall die Schulter gebrochen und war daher in den vergangenen Tagen nicht in der Parteizentrale. Er wird nun im Namen seiner Kollegen die Geschäfte in der Chamber übernehmen. Bei Abstimmungen im Parlament wollen die drei Politiker, die sich in Quarantäne befinden, nun Vollmachten erteilen. Da Reding jedoch nur für einen seiner Kollegen stimmen kann, werde geprüft, ob auch die CSV Vollmachten der ADR erhält.

(jg/L'essentiel)