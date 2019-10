Luxair-​​Flug wird nach Bombenfund umgeleitet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wegen der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg waren am Mittwochabend keine Starts und Landungen am Flughafen Hamburg möglich. Das sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Der Luftraum über dem Airport wurde gesperrt, wie der Flughafen auf Twitter mitteilte.

Davon betroffen war auch ein Luxair-Flug, der vom Findel in die Hansestadt unterwegs war. Die Maschine wurde nach Hannover umgeleitet. Dort mussten die Reisenden in einen Bus umsteigen.

Auch Autobahn komplett gesperrt

Für die Entschärfung der 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurden am Mittwochabend in Hamburg-Schnelsen im Umkreis von 300 Metern die Häuser evakuiert werden. Wie die Polizei mitteilte, mussten etwa 400 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die Bombe war aufgrund ihres besonderen Zünders nicht leicht zu entschärfen, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Letztendlich glückte die Entschärfung aber.

Für die Zeitraum der Entschärfung war nicht nur die Straßen und der öffentliche Verkehr im Umkreis, sondern auch die A7 komplett gesperrt.

Aufgrund einer Bombenentschärfung ist der Luftraum über dem Flughafen Hamburg aktuell gesperrt. Es können keine Starts und Landungen stattfinden. Die Dauer ist derzeit nicht bekannt. Infos zu Streichungen erhalten Passagiere bei den Airlines: https://t.co/DGkTaAuBtq. pic.twitter.com/Y3XS7CDzTz — Hamburg Airport (@HamburgAirport) October 16, 2019

(sw/L'essentiel/dpa)