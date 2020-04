Behelfs-​​Parkplatz soll 2,39 Millionen Euro kosten

Das nagelneue Nationalstadion soll im Oktober 2020 eröffnet werden. Der Bau des dazugehörigen Parkplatzes hingegen ist in Verzug und wird wohl nicht vor Ende 2022 fertiggestellt sein. Auch die Weiterführung der Tram erreicht die Cloche d'Or nicht rechtzeitig zur Eröffnung. Ein Problem, mit dem sich die Verwaltung der Stadt Luxemburg am 20. April beschäftigen will.

Dann muss sie über den Bau eines provisorischen Parkplatzes auf einem städtischen Grundstück am Eingang des neuen Sportzentrums entscheiden. Die Kosten für das Provisorium belaufen sich auf geschätzte 2,39 Millionen Euro. «Ein solcher Parkplatz ist dringend erforderlich, um den reibungslosen Betrieb des neuen Stadions zu gewährleisten», heißt es seitens des Gemeinderats.

Der Parkplatz soll in etwa 70 Tagen fertiggestellt und soll zeitgleich mit der Eröffnung des Stadions in Betrieb genommen werden. Er soll über 600 Stellplätze verfügen. Da es sich um eine Übergangslösung handelt, wird es keine Auflademöglichkeiten für Elektroautos geben. Die ersten 24 Stunden sollen für die Nutzer kostenlos sein, danach werden zehn Euro pro Tag fällig.

(jw/L'essentiel)