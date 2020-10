«Die Chamber kommt gestärkt aus der Krise»

«Das abgelaufene Jahr war alles andere als gewöhnlich», sagte Chamberpräsident Fernand Etgen (DP), als er am Montag das parlamentarische Jahr bilanzierte. Die Abgeordnetenkammer «musste sich völlig neu organisieren», sagte Etgen und bezeichnete vor allem den Umstieg auf Videokonferenzen und den Umzug in die Cercle Cité als Herausforderung. Aufgrund der andauernden Infektionslage müssten die neuen Ausweichräumlichkeiten noch mindestens bis Ostern genutzt werden.

Wie Etgen sagte, habe die Chamber «sehr gut auf die Corona-Pandemie reagiert, weil sie trotz der Krise ihre Arbeit stets fortführen konnte.» Das belegen auch die Zahlen: Im vergangenen Jahr wurden 60 öffentliche Sitzungen abgehalten – mehr als in den beiden Vorjahren, als die Abgeordneten 34 und 59 Mal zusammengekommen waren. Gestiegen ist auch die Zahl der Sitzungen der Ausschüsse (687) sowie die Zahl der Gesetzesvorlagen (18). «Explodiert ist aber die Zahl der parlamentarischen Fragen und Antworten», so Etgen. Zusätzlich zu den 190 dringenden Fragen wurden insgesamt 1679 Fragen formuliert, verglichen mit 740 beziehungsweise 13 in den Jahren 2017 und 2018.

«Ich glaube, dass das Parlament gestärkt aus der Krise kommt», sagte Etgen und lobte die gute Zusammenarbeit mit den Institutionen, einschließlich der Regierung. Er freute sich, dass die Debatten «jederzeit, auch auf dem Höhepunkt der Krise, öffentlich geführt werden konnten». Das neue parlamentarische Jahr beginnt am Dienstag mit der Rede zur Lage der Nation von Premierminister Xavier Bettel und der Vorlage des Haushalts am Mittwoch.

(jg/L'essentiel)