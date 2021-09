«Fun um Glacis» lockt 800.000 Besucher an

Die Schueberfouer wurde in diesem Sommer wegen der Gesundheitskrise durch eine Reihe kleinerer Veranstaltungen ersetzt. «Das Feedback war sehr positiv», sagt der hauptstädtische Schöffe Patrick Goldschmidt. Allein das «Fun um Glacis» habe in drei Wochen rund 800.000 Besucher angelockt. Die Resonanz der Gäste sei durchweg positiv ausgefallen.

Die Stadt organisierte darüber hinaus auch Konzerte, Messen, Lesungen und weitere Veranstaltungen. «Es gab keine Beschwerden, obwohl wir ab und an mit kleineren Problemen zu kämpfen hatten», so der Schöffe weiter. Er hoffe, dass das Thema Corona in den anstehenden Planungen weniger ins Gewicht fällt.

Die Stadt arbeitet bereits an den nächsten Veranstaltungen, angefangen mit den Festen in der Weihnachtszeit. «Wir haben diese Woche ein Treffen, aber die gesundheitliche Situation mit den Covid-Gesetzen macht die Sache nicht einfacher», sagt Goldschmidt. Er und seine Mitarbeiter seien jedoch «optimistisch, dass wir in der Lage sein werden, die Feierlichkeiten zum Jahresende so zu organisieren, wie sie sein sollten». Der Schöffe hofft, dass der Weihnachtsmarkt samt Eisbahn wieder in der Hauptstadt aufgebaut werden kann.

(jg/L'essentiel)