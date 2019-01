Juncker «adoptiert» geretteten Straßenhund

Artikel per Mail weiterempfehlen

Jean-Claude Juncker und seine Ehefrau haben am vergangenen Samstag im oberpfälzischen Städtchen Vilseck für eine Überraschung gesorgt. Der EU-Kommissionspräsident und ehemalige luxemburgische Premierminister stattete der 6000-Seelen-Gemeinde einen Privatbesuch ab. Das berichtet der Bayrische Rundfunk. Der Grund: Die Junckers holten ihr neues Haustier in einer Hundenothilfe ab. Das Tier wurde zuvor aus einer Tötungsstation in Spanien gerettet.

Die Vermittlerin gab gegenüber dem BR an, dass sich das Tier mittlerweile gut in Luxemburg eingelebt habe. Allerdings muss sich der Vierbeiner doch etwas umgewöhnen: Statt auf «Peluso», wie er von der Nothilfe getauft wurde, nannten ihn die Junckers «Caruso».

Den Mitgliedern der Tierhilfevereins in der Oberpfalz habe imponiert, dass ein solch ranghoher Politiker die 530 Kilometer lange Autofahrt nach Bayern auf sich genommen hat. Dadurch hätten die Junckers nicht nur Wertschätzung für das Tier selbst gezeigt, sondern auch für die Arbeit der «Franz von Assisi Hundenothilfe».

(sw/L'essentiel)