«Wir werden zur Start-​​up-​​Nation»

The Luxembourg space sector was invited to the @KoreaSpaceForum 2019https://t.co/07LIATCZ7g pic.twitter.com/eI6BH30lfP — Etienne Schneider (@EtienneSchneide) July 18, 2019

Etienne Schneider hat eine Mission. Der Wirtschaftsminister will das vielleicht wichtigste Kapital des Landes in der Welt promoten: Luxemburg als Standort. Diese Mission hat Schneider nun nach Südkorea geführt. In Seoul präsentierte er das Großherzogtum als eine Art natürliches Ökosystem für innovative Unternehmen.

Längst ist das Land beliebt bei den Großen der Welt, bei Amazon, Microsoft und Co. In Südkorea spricht Schneider jetzt davon, dass Luxemburg die jungen, innovativen Unternehmen anlocken will. Denn in der digitalen Ökonomie sind Standorte für Unternehmen relativ austauschbar. Statt um Bodenschätze geht es nun um die Schaffung eines Umfeldes, in dem sich Firmen ansiedeln wollen. Das heißt, Staaten betreiben Standort-Marketing und konkurrieren neben Unternehmen, die Steuern einbringen, auch um junge Talente. Zunächst sind diese wichtiges Humankapital für die örtliche Wirtschaft. Perspektivisch sind sie die Gründer der Unternehmen von morgen.

Nation-Branding nennt man das jetzt

Luxemburgs Wirtschaftsministerium will das Standort-Marketing vorantreiben. Die Politik fördert deshalb das sogenannte Nation-Branding. Das heißt, Luxemburg bekommt ein neues Image verpasst. Vom Stahlstandort wurde das Großherzogtum zum Finanzplatz. Nun kündigt sich eine Akzentverschiebung an. «Wir sind auf dem besten Weg, eine Start-up-Nation zu werden», sagte Schneider am Dienstag in Seoul.

Anders als die ganz Großen, für die die Regierungen besondere steuerliche Konditionen geschaffen hat, brauchen Start-ups andere Bedingungen. Sie brauchen junge, gut ausgebildete Mitarbeiter. Da ist es von Vorteil, dass Luxemburgs Universität mittlerweile immer attraktiver wird und in wichtigen, digitalen Studiengängen ausbildet. Die Uni liefert also Gründungsnachwuchs.

Was noch zum Problem werden könnte, ist der Immobilienmarkt. Denn auch junge Unternehmen brauchen Büros. In Luxemburg konkurrieren sie aber mit den reichsten Unternehmen der Welt um Gewerbeflächen.

En Corée du Sud, le Luxembourg a fait la promotion de son écosystème pour les start-uphttps://t.co/djX42B0P4k pic.twitter.com/9Fjg05Sxku — Etienne Schneider (@EtienneSchneide) July 17, 2019

(Marlene Brey/L'essentiel)