Tempolimit wieder auf 90 km/h gedrosselt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Grenzwert von 160 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft (µg/m3) wurde am heutigen Dienstag in Luxemburg einmal mehr erreicht und überschritten. Dadurch wird die Geschwindigkeit auf den Autobahnen des Landes automatisch auf 90 Stundenkilometer, so der ACL.

Wie lange die Beschränkung aufrecht erhalten wird, ist noch nicht bekannt. Aufgrund der gemeldeten Temperaturen dürfte das Tempolimit aber auch am Mittwoch gelten.

(L'essentiel)