Zwölf öffentliche Einrichtungen geschlossen

Viele öffentliche Einrichtungen werden in den nächsten zwei Wochen geschlossen bleiben. Die Regierung kündigte am Freitag die sofortige Schließung von zwölf Standorten bis zum 31. März an. Ziel ist es, die Verbreitung des Coronavirus zu begrenzen.

Die Maßnahme «könnte über den Monat März hinaus verlängert werden, wenn es die Situation erfordert», erklärte ein Sprecher des Kulturministeriums gegenüber L'essentiel. Alles wird von den künftigen Maßnahmen abhängen.

Vorerst geschlossen bleiben folgende Institutionen:

• Die Nationalarchive

• Die Nationalbibliothek

• Das Nationalmuseum für Geschichte und Kunst / Dräi Eechelen Museum

• Das Nationalmuseum für Naturgeschichte

• Das Nationale Audiovisuelle Zentrum

• Das Nationale Literaturzentrum

• Neimënster

• Die Philharmonie

• Die Rockhal

• Das MUDAM

• Das Casino Luxembourg - Forum für zeitgenössische Kunst

• Die Rotondes



(L'essentiel)