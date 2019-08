Juncker soll nächste Woche wieder fit sein

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will nach seiner Gallenblasenoperation nächste Woche wieder in sein Brüsseler Amt zurückkehren. Dies teilte seine Sprecherin Mina Andreeva am Freitag mit. Der 64-Jährige erhole sich nach dem Klinikaufenthalt inzwischen zuhause in Luxemburg. Die Genesung komme gut voran.

Juncker hatte für die Operation am vorigen Wochenende seinen Urlaub in Österreich abgebrochen und kann nicht am G7-Gipfel teilnehmen, der an diesem Samstag im französischen Biarritz beginnt. Juncker ist offiziell noch bis Ende Oktober im Amt. Nachfolgerin wird die frühere Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen.

(L'essentiel/dpa)