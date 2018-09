Neue Tiefgarage Royal Hamilius eröffnet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Viel Kunst, Kellner in weißen Hemden, eine Jazzband: Mit viel Pomp wurde am die Tiefgarage Royal Hamilius eröffnet und der Betreiberfirma APCOA Parking Luxembourg die Schlüssel übergeben. Die Fertigstellung der Garage markiert den Abschluss der ersten Bauphase des Großprojekts bevor der komplette neue Komplex in 14 Monaten fertiggestellt werden soll.

«Das hier ist sozusagen der unsichtbare Teil des Einberges. Hier steckt eine Menge Arbeit drin. Es wurde acht Stockwerke tief gegraben, 4350 Tonnen Stahl und 3000 Kubikmeter Zement verbaut», erklärt Thierry Behiels, der Chef von Codic International, dem Entwickler des «Centre Hamilius»

Die neuen Parkebenen dienen aber nicht nur als Abstellfläche für bis zu 628 Autos, sondern auch als große Galerie für ein Dutzend Wandmalereien von sechs internationalen Künstlern. Keiner von ihnen war mit Beton vertraut. «Ich male normalerweise auf Leinwand», sagt der Maler Axel Sanson: «Hier habe ich Ölfarbe benutzt, eine tolle Erfahrung für mich.»

Beruhigende Wirkung

Ohne Tageslicht, isoliert auf einer der Ebenen zu arbeiten, war für Lise Soufflet eine besondere Herausforderung: «dadurch vergisst man beim Malen irgendwann komplett die Zeit. Wenn ich zu meinem Freund gesagt habe, dass ich wieder in die Garage gehe, wusste er, dass er den ganzen Tag nichts von mir hören wird.»

Die Werke der Künstler sind an die Umgebung angepasst. «Ich habe mich dazu entschieden, eines meiner älteren Gemälde zu reproduzieren, weil es weicher war als das, was in der urbanen Kunst gemacht wird. Hoffentlich hat es eine beruhigende Wirkung auf gestresste Fahrer», sagt Soufflet.

(Séverine Goffin/L'essentiel)