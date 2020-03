Nordspidol schlägt Zelte vor Eingang auf

Mit Hilfe der Armee hat das Centre Hospitalier du Nord in Ettelbrück am Freitag einige große Zelte in seinem Eingangsbereich aufgeschlagen. Darin werden Menschen, die das Krankenhaus betreten wollen, auf Covid-19-Symptome überprüft.

Die Maßnahme dient dazu, die Patienten, die sich bereits im Krankenhaus befinden, und das Personal vor einer Ansteckung zu schützen.

(L'essentiel)