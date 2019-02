Zu fette Luxemburger rutschen aus Top Ten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie lange man lebt, hat auch ein wenig damit zu tun, wo man lebt. Dies geht zumindest aus dem «Bloomberg 2019 Global Health Index» hervor, der 163 Länder nach deren Gesundheit bewertet. In dessen neuester Ausgabe ist das Großherzogtum um einen Platz gefallen und zählt nun nicht mehr zu den zehn Ländern, in denen das Leben am gesündesten ist.

Der Index berechnet das Abschneiden nach Variablen wie Lebenserwartung, Ernährung, Hygiene sowie medizinische Versorgung und berücksichtigt auch gesundheitsschädliche Faktoren wie Fettleibigkeit, Rauchen und Alkoholkonsum. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser und weitere Umweltfaktoren spielen ebenfalls eine Rolle für das Gesamtergebnis.

Paella und Pasta vorne

Luxemburg verlor seinen zehnten Platz aus dem Jahr 2017, weil die Menschen laut den Bloomberg-Autoren hierzulande häufiger zu Fastfood griffen und weniger Sport getrieben haben. Dadurch habe die Fettleibigkeit zugenommen. Der «Health at a Glance»-Bericht kam vor einigen Wochen zu einem ähnlichen Ergebnis. Im Vergleich zu seinen Nachbarn schneidet Luxemburg aber auch 2019 am besten ab: Frankreich liegt auf Platz 12, Deutschland auf Platz 23 und Belgien auf 28.

Gut für die Gesundheit scheinen Mittelmeerklima und mediterrane Küche zu sein. Spanien geht 2019 vor Italien als Sieger im Ländervergleich hervor. Dahinter schneiden Island, Japan, die Schweiz und Schweden ebenfalls gut ab.

(sw/L'essentiel)