Mann begeht Fahrerflucht und bedroht Beamte

Die Police Grand-Ducale hat Mittwochnacht einen Mann in Gewahrsam genommen, der gleich mehrere Vergehen begangen hatte. Zunächst hatte der Autofahrer sich einer Polizeikontrolle entzogen. Mit hoher Geschwindigkeit beging er Fahrerflucht, wie die Polizei berichtet. Anschließend meldete eine Anruferin einen Unfall in der Veianerstrooss in Tandel. Dort hatte ein Mann mit seinem Auto eine Ampel, eine Laterne und einige Meter weiter eine Mauer gerammt – wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Unfallfahrer um den Flüchtigen.

Da der Mann betrunken wirkte, wurde er von den Beamten zur Dienststelle gebracht, um einen Alkoholtest durchzuführen, heißt es in der Meldung weiter. Bereits im Streifenwagen begann der Festgenommene sich aufzuregen und die Beamten zu filmen. Auf der Dienststelle war er schließlich so aggressiv, dass er versuchte einen Beamten ins Gesicht zu schlagen und den Polizisten mit dem Tod drohte.

Der Alkoholtest des Fluchtfahrers fiel positiv aus und der Führerschein des Mannes wurde eingezogen. Außerdem hatte er 40 Gramm Haschisch sowie eine größere Summe Bargeld bei sich, die sichergestellt wurden. Die Staatsanwaltschaft ordnete diesbezüglich Hausdurchsuchungen an.

(L'essentiel)