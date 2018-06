8500-​​Kilometer-​​Direktflug vom Airport Findel?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Neues Langstreckenziel am Airport Findel: Die chinesische Fluggesellschaft China Eastern Airlines will eine direkte Flugverbindung von Zhengzhou nach Luxemburg eröffnen. Der Start des Flugbetriebs ist laut chinesischen Medienberichten noch in diesem Jahr geplant.

lux-Airport-Chef René Steinhaus erklärt auf Nachfrage von L'essentiel, dass ein Direktflug Luxemburg-China schon länger im Gespräch sei. Konkrete Details gebe es aber noch nicht. «Es sind noch einige operative Fragen zu klären. Noch sind wir in keine direkten Gespräche involviert. Aber natürlich würden wir uns über diese neue Route freuen», sagt der Flughafenmanager.

Mehr als zehn Stunden Flugzeit

Luxemburg hat in den vergangenen Jahren enge wirtschaftliche Bande mit China geknüpft. Dass beide Länder über eine direkte Flugroute nachdenken, kommt insofern nicht überraschend. Der Airport in Zhengzhou, Hauptstadt der zentral gelegenen Provinz Henan, wird bereits von Cargolux angeflogen. Die chinesischen Investoren der Henan Civil Aviation Development and Investment Company (HNCA) sind zudem 35-Prozent-Eigentümer der Luxemburger Frachtfluggesellschaft.

Neben Smartphones und anderen Gütern könnten auf der Handelsroute von Luxemburg nach Zhengzhou nun auch Touristen und Geschäftsleute transportiert werden. Die Flugdauer für die 8500 Kilometer lange Strecke beträgt wahrscheinlich an die zehn Stunden. Weitere Details über Flugplan oder verwendetem Flugzeugtyp liegen noch nicht vor.

Die Zahl der chinesischen Touristen nach Luxemburg dürfte jedoch sprunghaft anwachsen. Bewohner der 8,6-Millionen-Einwohnerstadt Zhengzhou genießen dabei einen Vorteil: Sie erhalten die Möglichkeit, im Schnellverfahren Visa für Luxemburg und den Schengenraum zu beantragen. «Die Einführung des Visa-Service in Zhengzhou spart Geld und Zeit für die Antragsteller, da sie zuvor nach Peking oder Shanghai reisen mussten, um ein Schengen-Visum zu beantragen», berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua im April. Der Visa-Service in Zhengzhou soll bis Jahresende in vollem Umfang startklar sein – spätestens dann, wenn der erste Nonstop-Flug von China nach Luxemburg aufbricht.

(Jörg Tschürtz/L'essentiel)